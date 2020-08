Zeshonderd coronabesmettingen op Aruba in ruim een week

De Arubaanse overheid heeft dinsdag laten weten dat er inmiddels zeshonderd coronabesmettingen zijn geregistreerd op het eiland met ruim 100.000 inwoners. Het gaat vooral om lokale patiënten, in zestien gevallen gaat het om toeristen. Bijna dertienduizend mensen zijn getest op Aruba sinds het begin van de coronacrisis.

In de eerste maanden van de coronacrisis waren er ruim honderd gevallen. De afgelopen acht dagen is het aantal actieve besmettingen op Aruba explosief gestegen.

Deze week neemt de Arubaanse regering een beslissing of het veilig is dat de scholen daadwerkelijk opengaan volgende week. Op Sint-Maarten, waar inmiddels 100 gevallen zijn geregistreerd, is onlangs besloten de scholen voorlopig niet te openen om verdere besmetting te voorkomen.