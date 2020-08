Zesde Nederlandse gewonde door explosie Beiroet

Naast de vijf Nederlanders die verbonden zijn aan de Nederlandse ambassade in Beiroet, is er nog een zesde Nederlander gewond geraakt door de explosie dinsdag in de Libanese hoofdstad. Die persoon raakte lichtgewond. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter.

Het ministerie liet dinsdagavond weten dat twee medewerkers van de ambassade en drie partners van medewerkers gewond waren geraakt door de ontploffing. Een van hen raakte zwaargewond. De vier anderen raakten lichtgewond.

Het ministerie heeft op dit moment geen aanwijzingen dat er meer Nederlandse slachtoffers zijn door de explosie.