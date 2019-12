Zesde editie van plantenjacht van start

Floron, de organisatie voor onderzoek en bescherming van Nederlandse wilde flora, roept mensen op de komende dagen op zoek te gaan naar bloeiende planten in de natuur. Voor de zesde keer wordt de Eindejaars Plantenjacht georganiseerd. Tussen eerste kerstdag en 3 januari kunnen mensen bloeiers melden bij de organisatie, zo meldt de site Nature Today.

Vorig jaar werden 537 plantensoorten bloeiend aangetroffen, een jaar eerder waren dat er 429. Planten zoals Straatgras, Madeliefje en Vogelmuur kunnen het hele jaar door bloeien. De afgelopen vijf edities van de Eindejaars Plantenjacht behoorden deze soorten tot de top tien van de winterbloeiers. Als er weinig vorst is en de temperaturen wat oplopen, kunnen ‘voorjaarsbloeiers’ zoals Sneeuwklokje, Vroegeling en Hazelaar gespot worden.

Deelnemers aan de plantenjacht wordt gevraagd gedurende een uur alle wilde en verwilderde planten te tellen en door te geven aan Floron. Tuinplanten tellen niet mee. Volgens Floron is er maar weinig bekend over winterbloeiers. Met de plantenjacht wil de organisatie daar verandering in brengen.