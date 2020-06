Zesde arrestatie na burenruzie in Den Bosch

De politie heeft maandagavond een zesde persoon aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij een uit de hand gelopen burenruzie in Den Bosch. De 49-jarige vrouw werd op de Orthen gearresteerd en is meegenomen naar het bureau.

In dezelfde straat was zaterdagavond de burenruzie. Volgens de politie zou sprake zijn van een langlopend conflict waarbij de vlam in de pan was geslagen. Buurtbewoners zouden zijn belaagd door een aantal anderen met ijzeren staven en een riek, waarbij een man gewond raakte en een voordeur werd vernield.

Volgens Omroep Brabant draait het conflict onder andere om een groepsverkrachting die vorig jaar zou hebben plaatsgevonden. De vrouw die nu is gearresteerd is volgens de omroep de moeder van een van de hoofdverdachten in die zaak. Zij zou haar buurvrouw ervan verdenken de zaak aanhangig te hebben gemaakt bij de politie, aldus Omroep Brabant die beide partijen heeft gesproken. De politie kan omwille van de privacy hier niets over zeggen.

Vijf mensen waren al opgepakt. Agenten hielden ter plekke een 26-jarige man en een 48-jarige vrouw uit Den Bosch aan. Zondag meldden zich nog drie mannen, onder wie een bewoner van de Orthen en twee andere Bosschenaren (21 en 52).