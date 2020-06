Zesde aanrijding dit jaar met auto weginspecteur

Voor de zesde keer dit jaar is iemand tegen een stilstaande auto van een weginspecteur aangereden. Dat gebeurde maandagavond op de A27 (Utrecht-Almere) bij Maartensdijk. De auto stond daar om de plek van een pechgeval te markeren. Door de klap belandde de wagen, waar niemand in zat, ondersteboven in de berm.

Op foto’s op sociale media is te zien dat een vrachtwagen de boosdoener was. De chauffeur is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Onderzoek moet uitwijzen waarom hij tegen de inspectiewagen is aangereden. Volgens Rijkswaterstaat was de rijbaan afgezet met pilonnen en door een rood kruis op de matrixborden. Ook had de weginspectie-auto een lichtgevende pijl uitstaan.

Vorig jaar werden in totaal zeven voertuigen van weginspecteurs aangereden. Of je nu al kunt spreken van een stijging is nog niet te zeggen, aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat. Het aantal keren dat auto’s van weginspecteurs worden aangereden fluctueert sterk. Zo gebeurde het in 2017 twaalf keer, het jaar daarvoor acht keer.

Eind vorig jaar lanceerde Rijkswaterstaat de campagne NietvoorniX, om weggebruikers ervan te doordringen dat rode kruizen een veiligheidsdoel dienen en nooit moeten worden genegeerd.