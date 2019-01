Zesde aanhouding na mishandeling Spijkenisse

De politie heeft een zesde verdachte opgepakt in verband met de zware mishandeling van een tiener afgelopen vrijdag in een park in Spijkenisse. De politie meldt dat het om een 15-jarige jongen gaat.

Eerder werden al vijf verdachten aangehouden. Ook zij komen uit Spijkenisse. Twee verdachten meldden zich maandagavond bij de politie, drie anderen zijn dinsdag opgepakt.

Op een filmpje dat al dagen circuleert op internet is te zien hoe het slachtoffer wordt geschopt en geslagen. De jongen liep een gebroken neus, blauwe plekken en een gescheurd oor op.