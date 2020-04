Zes weken cel voor ‘coronahoester’

Op een supersnelrechtzitting bij de rechtbank in Utrecht is vrijdag een 43-jarige man uit Apeldoorn veroordeeld tot zes weken cel, omdat hij een politieagent in het gezicht heeft gehoest en zich verzette tijdens zijn arrestatie.

De man werd woensdag in een woning in Soest aangehouden, na meldingen over geluidsoverlast - hij was aan het schreeuwen. Bij de politieauto hoestte hij de agent op korte afstand in het gezicht. Ook in de auto bleef hij hoesten. „Eenmaal in de cel hoestte hij niet meer”, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

De rechter volgde de strafeis van het OM. De man moet ook een eerder opgelegde, voorwaardelijke celstraf van een week uitzitten en hij moet de betrokken agent 500 euro schadevergoeding betalen.

Volgende week woensdag staan er nog meer ‘coronazaken’ op de rol van de Utrechtse rechtbank. Het gaat daarbij om verdachten die naar iemand hebben gespuugd dan wel gehoest en daarbij zeiden dat ze corona hadden.

De diverse rechtbanken zien sinds het uitbreken ettelijke, soortgelijke zaken aan zich voorbijtrekken. Het OM heeft eerder al aangegeven dat het streng zal optreden tegen mensen die misbruik maken van de coronacrisis.