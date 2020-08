Zes vragen over de CoronaMelder

De app CoronaMelder is vanaf maandag te downloaden. Hoe werkt de toepassing en is het gebruik ervan veilig? Zes vragen.

Wat voegt de app toe?

De CoronaMelder is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid ontwikkeld als aanvulling op het bron- en contactonderzoek van de GGD. De app stuurt personen die in contact zijn geweest met iemand die besmet blijkt met het virus een melding. Zo moet verdere verspreiding voorkomen worden.

CoronaMelder beschikbaar; maar niet voor iedereen

Hoe werkt de CoronaMelder?

De app zendt signalen uit van steeds wisselende codes. Via Bluetooth herkent de toepassing andere telefoons. Als gebruikers langere tijd bij elkaar in de buurt zijn, slaan ze elkaars codes op; die worden twee weken bewaard. De app kan niet in kaart brengen wie de gebruikers zijn en waar ze zich bevinden. Zodra iemand positief is getest op het virus, vraagt de GGD of die persoon anderen via de app wil waarschuwen. Als dat zo is, stuurt de CoronaMelder van de besmette persoon zijn codes van de afgelopen twee weken naar een centrale server. Een paar keer per dag vergelijkt de CoronaMelder de opgeslagen codes met die op de centrale server. Als er een overeenkomst is, krijgt de gebruiker een melding.

Wat moeten gebruikers na zo’n melding doen?

Ze kunnen zich dan laten testen bij de GGD, ook als ze geen klachten hebben. Ook geeft de app hun tips over hoe ze overdracht van het virus kunnen voorkomen.

Kan iedereen de CoronaMelder al downloaden?

De app is in principe voor iedereen beschikbaar. Wel vereist de toepassing een iPhone met het besturingssysteem iOS 13.5 of nieuwer en een Android-telefoon met het besturingsysteem Android 6.0 of nieuwer.

Ook werkt de app nog niet in heel Nederland. Dat komt omdat hij eerst getest wordt door GGD’s in Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vanaf 1 september zijn alle functionaliteiten waarschijnlijk overal beschikbaar.

Is de CoronaMelder verplicht?

Nee, het gebruik is vrijwillig.

Hoe zit het met de veiligheid?

Daarover verschillen de meningen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) raadde maandag het ministerie van Volksgezondheid echter af de CoronaMelder nu al in gebruik te nemen. De grootste zorg van de privacywaakhond ligt in de onderliggende software in Android en iOS. Het is volgens de AP niet duidelijk of techgiganten Google en Apple gegevens van gebruikers in handen krijgen.

Medebouwer en privacydeskundige Brenno de Winter stelt dat de app veilig is. De angst van de AP is volgens hem niet gegrond. Om tegemoet te komen aan het advies van de autoriteit komt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) met een spoedwet om de juridische basis van de app goed op orde te krijgen.