De Bredase politie heeft woensdagochtend in een vrachtwagen zes verstekelingen zonder identiteitsbewijs uit Eritrea aangetroffen. Dat gebeurde bij verzorgingsplaats Hazeldonk-Oost.

De verstekelingen werden gevonden op aanwijzing van de Roemeense vrachtwagenchauffeur. Die had in de laadruimte gekeken omdat hij zag dat het zeil was gescheurd en een zegel was verbroken. Het zestal is aangehouden, meldt de politie.