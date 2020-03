Zes verstekelingen in personenbusje Hoek van Holland

In een personenbusje in Hoek van Holland zijn zes verstekelingen gevonden. Ze waren verstopt in een krappe verborgen ruimte achterin. Zo moesten ze met de veerboot naar Engeland worden gebracht. De migranten zijn 16 tot 39 jaar oud en komen vermoedelijk uit Irak en Iran.

Het busje werd zaterdag gecontroleerd. In het laadruim van het busje ontdekte de Koninklijke Marechaussee een krappe ruimte. Daarin bleken zes mensen verstopt te zijn.

De chauffeur van het busje, een 33-jarige Roemeen, en drie Roemeense bijrijders zijn opgepakt voor mensensmokkel. Ze moeten dinsdag voor de rechter-commissaris komen, die beslist of ze langer vast blijven zitten.