Zes verdachten groepsverkrachting blijven vast

Zes van de acht mannen die worden verdacht van groepsverkrachtingen van tienermeisjes in Den Bosch, blijven in ieder geval tot na het weekend vastzitten. Twee van hen komen vrij, heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten na toetsing van de arrestatie en de inverzekeringstelling van alle verdachten. De mannen - tussen de 18 en 26 jaar oud - werden dinsdag aangehouden.

Volgens een woordvoerder van de rechtbank was de aanhouding van het tweetal dat vrijkomt, wel rechtmatig maar hun inverzekeringstelling niet. Waarom dat was, kon hij niet zeggen. Het gaat om de oudste verdachte van 26 jaar en een 19-jarige verdachte uit Den Bosch.

De zes worden maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die dan zal besluiten of ze maximaal twee weken blijven vastzitten. Vijf van hen komen uit Den Bosch en één uit Rosmalen. Het is een besluit van het Openbaar Ministerie om de voorgeleiding over het weekend heen te tillen, aldus een woordvoerder.

Het onderzoek naar de groepsverkrachtingen in een garage in Den Bosch begon nadat drie tienermeisjes onafhankelijk van elkaar bij de politie hadden gemeld dat ze door meerdere jongens zijn verkracht. De politie vermoedt dat er nog meer meisjes slachtoffer zijn geworden.

Van de aangeefsters zijn foto’s en berichten verspreid via sociale media. De politie heeft opgeroepen de berichten niet te delen en gewaarschuwd dat verspreiding van dit soort belastende berichten strafbaar is.