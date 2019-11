Zes tips binnen over mishandelde conductrice

Bij de politie zijn zes tips binnengekomen over een man die eind september op het station van Breda een 63-jarige conductrice bewusteloos sloeg, nadat hij op zwartrijden was betrapt. Een politiewoordvoerder meldt dat in een van de tips een naam is genoemd.

In de opsporingsprogramma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht zijn deze week beelden getoond van de mishandeling. De verdachte zat op 28 september in de internationale trein van Brussel naar Amsterdam. Bij de controle bleek hij geen geldig treinkaartje te hebben. De conductrice zei de man dat hij in Breda een nieuw kaartje moest kopen.

Tijdens een korte stop in Breda sloeg de zwartrijder de conductrice vanachter zo hard op haar hoofd dat ze bewusteloos raakte. Daarna vluchtte hij. Het gaat om een ongeveer 35-jarige man, die opviel door zijn Vlaamse accent. Hij is rond de 1.65 meter en tenger.