Zes tienen en herexamen voor Niekerkse vwo’er

Vwo-leerling Ezra Bekkering uit Niekerk heeft zes tienen op zijn eindlijst. Toch heeft hij ook nog eindexamen gedaan in het vak Grieks om daar eventueel nog een tien van te maken. „Ik wil misschien in het buitenland studeren en dan tellen alle punten mee,” zei Bekkering dinsdag na een bericht hierover in het Dagblad van het Noorden.

De zeventienjarige leerling van het Praedinius Gymnaseum in Groningen haalde tienen voor natuurkunde, scheikunde, wiskunde B, wiskunde D, rekenen en een combinatie van zijn profielwerkstuk, algemene natuurwetenschappen en maatschappijleer. Hij won eerder onder meer een zilveren medaille bij de Europese wetenschapsolympiade EUSO.

Verder had hij voor Nederlands een 8, en voor Engels, biologie en voorlopig dus Grieks een 9. Vrijdag hoort Bekkering of er zeven tienen op zijn eindlijst komen te staan.