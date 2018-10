Zes studenten met de bof in Eindhoven

Bij zes studenten uit Eindhoven is besmetting met het bofvirus vastgesteld. De bof is een zeer besmettelijke infectieziekte die gekenmerkt wordt door een ontsteking van de speekselklier bij het oor. De ziekte verloopt meestal mild bij wie ertegen is gevaccineerd.

De GGD kreeg vorige week signalen dat er bof zou zijn onder studenten. Er is onderzoek gedaan en nu zijn er inderdaad zes studenten bekend met klachten. Maar misschien zijn er nog meer studenten besmet.

Het bofvirus verspreidt zich tijdens hoesten, niezen, praten en handcontact, door kleine druppeltjes uit de neus- en keelholte. Mensen zijn al besmettelijk voordat ze ziek worden tot ongeveer vijf dagen daarna. Bof gaat vanzelf over.

Heel jonge kinderen kunnen hersenvliesontsteking krijgen. Mannen krijgen soms een ontsteking van de zaadbal, als ze de bof krijgen na de pubertijd. Daardoor kan een man minder vruchtbaar worden.