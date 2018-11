Zes personen gekneveld aangetroffen in loods

De politie heeft dinsdagavond rond 22.40 uur in een loods in het Limburgse Susteren zes personen gekneveld aangetroffen. Wat zich in de loods aan de Baakhoverweg heeft afgespeeld en waarom de personen gekneveld waren, is nog niet bekend. De zes zijn meegenomen naar het politiebureau.

Rond 21.45 uur kwam een melding binnen dat een onbekende man bij een woning aan de Baakhoverweg stond en dat hij in gevaar zou zijn. De melder belde vervolgens de politie. Onderzoek in de omgeving leidde naar de loods.

In de loods en in de omgeving daarvan is technisch en tactisch onderzoek opgestart.