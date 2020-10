‘Zes op tien Nederlanders zouden Biden stemmen, 11 procent Trump’

Zes op de tien Nederlanders zouden op Joe Biden stemmen, als ze een stem mochten uitbrengen tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Dat meldt het bureau Ipsos op basis van onderzoek onder meer dan duizend Nederlanders. President Donald Trump kan rekenen op de stem van 11 procent van de Nederlanders.

Gevraagd naar wie de verkiezingen in de VS gaat winnen, denkt 30 procent dat de Republikein Trump aan het langste eind trekt. 31 procent van de ondervraagden rekent op een overwinning voor de Democraat Biden. In de meeste landen waar Ipsos onderzoek deed, steunen meer mensen Biden. De verwachting dat Trump de verkiezingen wint, ligt bijna overal hoger dan de steun voor hem.

Nepnieuws wordt door 46 procent van de Nederlanders gezien als risicofactor tijdens de verkiezingen. De invloed van nepnieuws bij de Nederlandse verkiezingen in maart wordt lager ingeschat, maar 21 procent van de ondervraagden denkt dat dat een gevaar vormt.