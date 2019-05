Zes oorlogsslachtoffers geïdentificeerd

Zes Nederlandse oorlogsslachtoffers die op het Ereveld in Loenen liggen, zijn door de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) geïdentificeerd. Dit blijkt uit de uitzending ‘De 103 van Loenen’ van Andere Tijden die zaterdag wordt uitgezonden. DNA-monsters van de zes mensen zijn onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Van nog tien andere mensen die op het Ereveld begraven liggen, heeft de BIDKL een vermoeden wie ze zijn. „Maar daar moet het NFI nog uitsluitsel over geven. Die rapporten zijn nog niet binnen”, stelt een woordvoerder.

Projectleider van het onderzoek Els Schiltmans zegt in Andere Tijden dat het een race tegen de klok is. „We willen nog levende kinderen van de slachtoffers terugvinden, daarom moeten we opschieten.”