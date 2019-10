Zes minderjarigen opgepakt in gestolen auto

Zes minderjarigen zijn dinsdag opgepakt omdat ze in een gestolen auto reden in Tilburg. Toen de tieners de politie zagen, probeerden ze zich rennend uit de voeten te maken. Hun ontsnappingspoging mislukte.

Het voertuig was in de nacht van maandag op dinsdag gestolen bij een woninginbraak in Tilburg. Kort na de aanhoudingen kwam de politie erachter dat er met de auto ook was getankt zonder te betalen.

De verdachten zijn twee meisjes van 16 jaar oud, een meisje van 17 jaar oud en drie jongens van 16 jaar oud. De meisjes zijn inmiddels vrijgelaten en de jongens zitten nog vast.