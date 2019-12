Zes medeverdachten Taghi vrijgelaten

De zes mensen die maandag werden aangehouden in de nasleep van de arrestatie van Ridouan Taghi, zijn weer op vrije voeten. Naar verluidt was een van de zussen van Taghi onder de arrestanten. Het onderzoek duurt voort, laat het Openbaar Ministerie weten.

Een van mensen die was opgepakt, een 45-jarige man, is vrijdag formeel in bewaring gesteld op verdenking van witwassen, maar die voorlopige hechtenis is ook direct geschorst. Hij is nu onder voorwaarden vrij. De man heeft vermoedelijk tussen 2015 en 2018 voor Taghi een appartement in Brussel gehuurd. De huur van 4300 euro per maand werd in de eerste zeven maanden contant afgerekend. Ook de borg van 25.800 euro werd contant betaald.

Bij huiszoeking in de woning van de man en op een ander adres in Amsterdam is onder meer beslag gelegd op gegevensdragers, drugs en ruim 14.000 euro aan cash geld.

De 42-jarige Taghi werd maandag in Dubai opgepakt en woensdagnacht naar Nederland gebracht. Hij wordt verdacht van meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Taghi zou de opdrachtgever zijn. Hij had jaren uit handen van politie en justitie weten te blijven. In de nasleep van zijn arrestatie, werden in Nederland vijf mannen en een vrouw opgepakt en meerdere huizen in Vianen, Amsterdam, Utrecht en Huis ter Heide doorzocht.