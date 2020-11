Zes maanden cel geëist tegen jongen voor gewelddadige overval

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in de rechtbank in Den Bosch tegen een 15-jarige jongen uit Valkenswaard zes maanden onvoorwaardelijke jeugddetentie geëist wegens een gewelddadige woningoverval op 2 mei in zijn woonplaats. Ook hoorde de tiener voorwaardelijke jeugd-tbs, met een proeftijd van twee jaar, tegen zich eisen. Justitie acht behandeling noodzakelijk vanwege stoornissen bij de jongen. Hij zou opnieuw de fout in kunnen gaan.

De 15-jarige is de hoofdverdachte. Hij heeft zijn gevangenisstraf inmiddels uitgezeten. Hij was ten tijde van de overval veertien jaar. Twee anderen, een 19-jarige man uit Valkenswaard en een een 24-jarige man uit Helmond hoorden respectievelijk 4,5 en 5 jaar tegen zich eisen.

Bij de gewelddadige overval op de woning aan de Maastrichtseweg in Valkenswaard raakte de bewoner ernstig gewond. Hij moest met enkele steekwonden naar het ziekenhuis worden gebracht.

Volgens het OM was het drietal mogelijk uit op drugs in de woning en was de overval door de drie voorbereid, zou uit chats blijken. Daaruit komt ook naar voren dat de 15-jarige de initiator van de overval is. Ondanks zijn jonge leeftijd is hij al meerdere keren met de politie in aanraking geweest, onder meer in verband met het plegen van een overval op een tankstation en het verwonden van een agent. Ook zou hij begeleiders van de jeugdbescherming en de gemeente met de dood hebben bedreigd.

De Helmonder heeft ook geen ongeschreven strafblad. Zo was hij betrokken bij een straatroof, meerdere diefstallen en mishandelingen. Bij het bepalen van de strafeis heeft het OM niet alleen rekening gehouden met de ernst van de feiten en het verleden van de verdachten. De officier van justitie: „Bij zowel de jongste als de oudste verdachte zijn stoornissen vastgesteld en behandeling is noodzakelijk, onder meer gelet op het relatief hoge risico op herhaling.”

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.