Zes kogels afgevuurd op tabakswinkel Rotterdam

Een tabakswinkel in Rotterdam is vrijdagochtend vroeg beschoten, maar niemand is gewond geraakt. Het incident gebeurde in de Oranjeboomstraat in de wijk Feijenoord. In dezelfde straat werd vorige maand een man doodgeschoten.

Of de twee incidenten verband met elkaar houden, is niet bekend. „We nemen natuurlijk wel alle informatie die voor ons waardevol is mee in het onderzoek. Dus ook wat daar eerder gebeurd is”, aldus een politiewoordvoerster.

De politie kreeg vrijdagochtend rond 04.30 uur meerdere meldingen van mensen die schoten hadden gehoord. Ter plaatse bleek er zesmaal door de ruit van de winkel te zijn geschoten. Voor de winkel zijn de lege hulzen gevonden.