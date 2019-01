Zes keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

Een 37-jarige man is zaterdagavond zijn auto kwijtgeraakt, nadat hij voor de zesde keer werd betrapt op rijden zonder rijbewijs. De man bleek ook nog eens gezocht te worden vanwege een diefstal en is daarom in de cel gezet.

De man werd zaterdagavond betrapt op de Valckenisseweg in het Zeeuwse Rilland. Hij reed in een auto waarvan de koplamp niet werkte. Toen agenten om zijn papieren vroegen, bleek hij geen rijbewijs te hebben en werd duidelijk dat het al de zesde keer was dat hij achter het stuur werd betrapt.