Zes jongeren opgepakt voor doodsteken Hagenaar

Zes jongeren uit Den Haag zijn maandag opgepakt, omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij het doodsteken van een 20-jarige man in december. De zes verdachten zijn 15 tot 18 jaar oud. Eerder had de politie al drie anderen opgepakt, twee 19-jarigen en iemand van 16.

Het slachtoffer werd doodgestoken terwijl hij werd vastgehouden. Dat gebeurde op de hoek van de Goudriaankade en de Rijswijkseweg in Den Haag. Meerdere mensen vluchtten daarna de wijk in. Mogelijk was een ruzie in de buurt van de Haagse Hogeschool de aanleiding voor de fatale steekpartij.