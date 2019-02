Zes jaar voor dodelijke mishandeling Utrecht

De rechtbank in Utrecht heeft een 26-jarige man veroordeeld tot zes jaar cel voor de fataal afgelopen mishandeling van Lucas de Ruwe (25). De verdachte sloeg het slachtoffer in juli twee keer hard tegen zijn hoofd, in een eethuis aan de Amsterdamsestraatweg in de Domstad. De Ruwe liep ernstig hersenletsel op en bezweek daar vijf dagen later aan.

Kort voor de mishandeling hadden de beide mannen een woordenwisseling met elkaar gehad. De verdachte verliet het eethuis, maar keerde luttele minuten later terug en deelde vervolgens de klappen uit. De Ruwe zag dit niet aankomen en kon zich daardoor niet verweren. „Door de blinde woede van de verdachte is er op schokkende wijze een einde gekomen aan het leven van Lucas”, aldus de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie (OM) had zeven jaar cel geëist. Volgens het OM was er sprake van voorbedachte raad, toen de verdachte weer naar binnen ging om het slachtoffer te lijf te gaan. De rechtbank sluit echter niet uit dat de man op dat moment was verblind door drift en de klappen dus niet met een vooropgezet plan uitdeelde. De straf viel daardoor iets lager uit.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank meegewogen dat de verdachte vanaf het begin geen opening van zaken heeft willen geven en dat hij een fors strafblad heeft.

De rechtbank kende ruim 27.000 euro schadevergoeding toe aan de nabestaanden van De Ruwe. Twee vrienden die getuige waren van het geweld hebben 6.000 euro schadevergoeding toegewezen gekregen.