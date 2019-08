Zes jaar geëist in Middelburgse noodweerzaak

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor het gerechtshof in Den Bosch zes jaar cel geëist tegen Robert ter B. (56) die op 1 maart 2014 een 19-jarige Middelburger doodstak. Ter B. erkende dat, maar stak uit zelfverdediging, zei hij.

In februari 2016 kreeg hij al zes jaar cel van het Bossche hof. De Hoge Raad vond in cassatie dat de zaak over moest. Volgens de hoogste rechter was niet zonder meer te begrijpen hoe het hof de verklaring van Ter B. aannemelijk achtte en tegelijk vond dat er geen sprake was van noodweer.

De steekpartij volgde op onenigheid die de Middelburger had met een groepje jongeren dat hem al vaker zou hebben getreiterd. Op de bewuste dag had het latere slachtoffer de man achtervolgd tot in het halletje van een café. Daar stak Ter B. zijn belager neer. „Ik wilde alleen maar dat het stopte. Ik ervaarde het als uiterst bedreigend”, verklaarde hij maandag. Het hof had gesteld dat de verdachte het café in had kunnen vluchten. Volgens hemzelf was daar geen ruimte voor.