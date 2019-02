Zes jaar en tbs voor steekpartij Leiden

De rechtbank in Den Haag heeft een 47-jarige man veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van de 38-jarige Tomasz Kierat. De steekpartij deed zich voor op 24 september 2017 in de woning van de verdachte aan de Tomatenstraat in Leiden.

Volgens de rechtbank is vast komen staan dat de verdachte psychotisch was ten tijde van het misdrijf en is hij daarmee verminderd toerekeningsvatbaar. Met de opgelegde straf en maatregel volgt de rechtbank de eis van de officier van justitie.

De precieze aanleiding voor het geweld is nooit helemaal duidelijk geworden, aldus de rechtbank. Wel staat vast dat de verdachte het slachtoffer, een man van Poolse origine, meerdere keren met kracht met een mes heeft gestoken. Het mes brak daarbij zelfs af. De verdachte heeft een bekentenis afgelegd.

Voor voorbedachte raad (moord) is volgens de rechtbank geen bewijs. De rechtbank heeft doodslag bewezen verklaard.