Zes jaar cel voor verkrachting en aanrandingen

Een 38-jarige man uit Voerendaal moet zes jaar de cel in, omdat hij een vrouw heeft verkracht en een reeks anderen heeft aangerand of dat heeft geprobeerd. Dat rechtbank in Maastricht heeft dat beslist. De veroordeelde maakte van februari 2016 tot september 2018 in totaal vijftien slachtoffers.

De man kon pas worden aangehouden toen politie en justitie een lokagent inzetten. Daardoor kon hij op heterdaad worden betrapt. Omdat hij daarbij de agente heeft mishandeld, is hij ook daarvoor veroordeeld.

Het Openbaar Ministerie had ook zes jaar gevangenisstraf geƫist.