Zes jaar cel voor moord Schijndel

De rechtbank in Den Bosch heeft een 30-jarige man uit Schijndel veroordeeld tot zes jaar cel voor de moord op een 26-jarige man uit Erp, op 25 april 2018. Omdat het slachtoffer volgens de rechtbank „een zeer kwalijke rol” speelde in de aanloop naar de moord, pakte de straf aanzienlijk lager uit dan gebruikelijk is bij moord. Het Openbaar Ministerie had negen jaar geëist wegens doodslag.

De man uit Schijndel werd al een tijd bedreigd en afgeperst door het slachtoffer. Het tweetal had ruzie over geld; de verdachte verkocht cocaïne voor het slachtoffer. De latere schutter werd herhaaldelijk gedwongen geld af te staan en werd daarbij met een vuurwapen bedreigd. De man kocht daarop een vuurwapen om zichzelf te kunnen beschermen.

Op de dag van de moord kreeg de verdachte dreigende whatsappberichten van het latere slachtoffer, waarin opnieuw geld werd geëist. Aan het begin van de avond belde de man uit Erp bij de woning van de verdachte aan. Die deed niet open, maar ging het latere slachtoffer vervolgens wel achterna, naar eigen zeggen omdat hij een deel van het geëist geld wilde geven. Voordat hij zijn woning verliet, pakte hij zijn schietklare vuurwapen. Buiten kwam het tot een confrontatie, die erin resulteerde dat de verdachte het slachtoffer met drie kogels doodschoot.

De verdachte heeft verklaard dat hij zichzelf moest verdedigen, omdat het slachtoffer volgens hem een wapen leek te willen pakken. De rechtbank verwierp dat verweer. De man heeft zichzelf willens en wetens in de fataal afgelopen situatie gebracht, vindt de rechter. Hij hield er rekening mee dat het zou uitdraaien op een confrontatie en dat hij het gekochte wapen zou gebruiken. Daarmee is er ook sprake van voorbedachte raad, oordeelt de rechtbank.

Bij het bepalen van de hoogte van de straf hield de rechtbank er wel rekening mee dat de verdachte onder grote druk stond en werd gedreven door oplopende angsten.