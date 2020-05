Zes jaar cel voor Mexicanen voor werken in drugslab Wateringen

Drie Mexicaanse mannen zijn veroordeeld tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij grootschalige productie en bezit van drugs in een bedrijfspand in Wateringen. In het pand waren honderden kilo’s drugs gevonden, waaronder crystal meth. De straatwaarde bedroeg ongeveer 80 miljoen euro. De opgelegde straffen zijn gelijk aan de eis van de officier van justitie.

De 59-jarige Jose A. A., de 54-jarige Saul A. en de 40-jarige Jesus P. V. werden februari vorig jaar aangehouden in het lab. De rechtbank gelooft niet dat ze slachtoffer zijn van mensenhandel, onder meer omdat ze gebruikmaakten van pgp-telefoons. Bovendien werkten ze zonder enig toezicht in het pand waar voor een enorme waarde aan synthetische drugs aanwezig was. Dat past niet bij een uitbuitingssituatie, gaf de rechter in haar uitspraak aan.

„Het laboratorium was professioneel opgezet en ingericht om op zeer grote schaal drugs te produceren. De rechtbank is ervan overtuigd dat u niet de grote bazen bent van dit laboratorium, maar u moet niet worden gezien als ondergeschikten die alleen het vuile werk opknapten”, oordeelde de rechter. „U had het niet gemakkelijk in Mexico en de verleiding was groot om voor Mexicaanse begrippen een vorstelijk salaris te gaan werken in Nederland. Maar dat vormt geen enkel excuus voor de bewezen verklaarde feiten.”

De rechtszaak van de andere verdachten - een Rotterdammer en twee mannen uit de Dominicaanse Republiek - is op een later moment. Zij zitten niet vast.

Afgelopen maart werden drie Mexicanen tot vier jaar cel veroordeeld voor het maken van grote hoeveelheden crystal meth op een binnenvaartschip in Moerdijk. Eerder deze maand ontmantelde de politie een groot drugslab in het Gelderse dorp Achter-Drempt (gemeente Bronckhorst). Daar werden een Colombiaan, Amerikaan en Mexicaan aangehouden.