Zes jaar cel voor amfetamine in graafmachine

De rechtbank in Den Bosch heeft een 47-jarige man uit Oosterhout veroordeeld voor het bezit en de smokkel van 534 kilo amfetamine, met een straatwaarde van ruim 26 miljoen euro. De verdachte had de drugs verstopt in het contragewicht van een graafmachine die hij kort daarvoor had aangeschaft.

De graafmachine zou met de partij drugs via België naar Saoedie-Arabië worden verscheept. Dat het transport het land nog niet uit was, doet er volgens de rechtbank niet toe: de Oosterhouter was volop met de voorbereidingen daarvoor bezig. Hij had „een aanzienlijke rol in de planning en organisatie” van de smokkel, oordeelde de rechter.

Voor de operatie had de verdachte, samen met iemand anders, een loods in Berlicum gehuurd. Deze man, die klaarblijkelijk niet op de hoogte was van de smokkelplannen, trof de amfetamine in het contragewicht aan en stapte daarop naar de politie. De rechtbank gelooft niets van het verhaal van de verdachte dat hij nergens van wist en dat hij er door zijn zakenpartner is ingeluisd. Het ligt niet voor de hand dat iemand die betrokken is bij zo’n lucratieve smokkel zelf naar de politie stapt, aldus de redenering van de rechter.

Dat de verdachte geen openheid van zaken heeft willen geven, heeft mede de hoogte van de straf bepaald.