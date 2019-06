Zes jaar cel geëist voor doodrijden kind

Tegen de 56-jarige man die afgelopen maart een fataal auto-ongeluk in Nieuwegein veroorzaakte, is een celstraf van zes jaar geëist. Het Openbaar Ministerie verdenkt Cornelis B. van roekeloos rijgedrag. Bij het ongeluk kwam een jongen van acht jaar om het leven, een jongen van tien raakte zwaargewond, net als zijn moeder, die voor in de auto zat. De vader raakte eveneens gewond.

De officier van justitie spreekt van een "zeer ernstig delict", met "onherstelbare gevolgen". Hij heeft ook een rijontzegging van vijf jaar geëist.

"Ik wist niet wat ik deed", zei verdachte Cornelis B. woensdag in de rechtbank in Utrecht. "Ik voel me een kindermoordenaar en een monster." B. had te veel gedronken, negeerde een rood stoplicht en reed veel te hard, tot 134 km/uur op een weg waar 70 km/uur is toegestaan.