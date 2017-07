Zes inbrekers opgepakt in Zaandam

In Zaandam zijn zes jongens en mannen opgepakt die wilden inbreken in een distribrutiecentrum aan de Hoofdtocht. In de nacht van donderdag op vrijdag kreeg de politie een melding van de beveiligers van het bedrijf, die een bestelbusje en verdachte personen hadden gezien.

Het hek rond het distributiecentrum was opengeknipt, maar verder dan dat waren de mannen nog niet gekomen. Hun busje en spullen zijn in beslag genomen.

De verdachten zijn een 17-jarige jongen uit Purmerend en vijf Amsterdammers van 18, 19, 21, 22 en 23 jaar.