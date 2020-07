Zes drugsverdachten zeker nog negentig dagen vast

De zes verdachten uit Rotterdam en Schiedam die begin deze maand zijn opgepakt in een groot drugsonderzoek, moeten nog negentig dagen vast blijven. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam besloten. De zes zitten nog altijd in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een zevende verdachte is eerder al op vrije voeten gesteld.

De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de invoer van grote hoeveelheden cocaïne, omkoping en deelname aan een criminele organisatie.

Bij huiszoekingen in het onderzoek zijn luxegoederen gevonden. Ook werden negen auto’s, een motor en grote geldbedragen in beslag genomen, meldde de politie.