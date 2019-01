Zes bussen verwoest door brand in Lith

Door een grote brand bij Maaskant Reizen in Lith (Noord-Brabant) zijn zes van de 22 bussen verloren gegaan. Eigenaar Richard Smits van Maaskant Reizen meldt dat de geplande reizen niet in gevaar komen door het verlies van de bussen.

De brand brak dinsdagochtend uit in het pand van de reisorganisatie aan de Meester van Coothstraat in Lith. De brandweer had het vuur aan het begin van de middag onder controle, maar was daarna nog uren bezig met nablussen.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt door de brand. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.