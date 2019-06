Zes arrestaties wegens schietpartij Rotterdam

De politie in Rotterdam heeft in totaal zes mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij van zondag op de Waldeck Pyrmontlaan in de wijk Kralingen. Ook zijn twee vuurwapens in beslag genomen, meldt de politie maandag.

Zondagavond hield de politie al drie mannen aan. Rond 21.30 uur kwam er een melding binnen dat een groep mannen op straat aan het vechten was. De vechtpartij eindigde met een schietpartij. De politie onderzoekt of de vechtpartij te maken heeft met een conflict ’‘in de wereld van de verboden motorclubs’’.

Een van de verdachten, een 33-jarige man met nog onbekende woonplaats, is naar het ziekenhuis gebracht met een schotwond in zijn been. De andere verdachten zijn een 24-jarige man uit Culemborg, een 23-jarige man uit Alphen aan den Rijn, een 40-jarige man uit Sommelsdijk, een 36-jarige man met nog onbekende woonplaats en een 27-jarige vrouw uit Hellevoetsluis.