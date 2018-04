Zes arrestaties om hennepkwekerij Zuidlaren

In het Drentse Zuidlaren is de politie binnengevallen in een loods waar een grote hoeveelheid chemicaliën lag. Ook zat er een hennepkwekerij in het pand. Zes mensen zijn opgepakt.

Omdat het om veel gevaarlijke stoffen gaat, is de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) ingeroepen. Deze specialisten controleerden, in samenwerking met het ambulancepersoneel, eerst de zes aangehouden verdachten op eventuele gezondheidsrisico’s. Ook een paar agenten zijn gecheckt. Het team zorgt ook voor de afvoer van de stoffen.

Zaterdag rond het middaguur is het onderzoek nog gaande. De ontmanteling gaat nog wel even duren.