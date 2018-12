Zes arrestaties na plofkraak Roermond

Zes mannen zijn aangehouden na een plofkraak in de nacht van zondag op maandag in Roermond. Rond middernacht ontplofte daar een explosief bij een pinautomaat aan de Hoekstraat. Het is niet bekendgemaakt of er iets is buitgemaakt. Verschillende auto’s raakten beschadigd door de explosie.

Kort na de plofkraak werd in de directe omgeving iemand aangehouden. Later arresteerden de agenten in Beek vijf mannen die ervan worden verdacht mogelijk iets met de plofkraak te maken te hebben. De mannen zijn tussen de 21 en 27 jaar oud en komen uit Sittard-Geleen, Roermond en Amsterdam.

In Roermond is een auto in beslag genomen, in Beek twee.