Zes aanhoudingen na grote actie in Rotterdam

Bij een grote actie in Rotterdam-Zuid om vermogen en spullen van criminelen af te pakken heeft de politie vrijdag zes mensen aangehouden. In totaal 25 auto’s werden in beslag genomen. De Belastingdienst inde 63.000 euro en agenten deelden voor ruim 104.000 euro aan boetes uit.

De politie wilde met de actie aan buurtbewoners laten zien dat ook in de buurt alles wordt geprobeerd om criminaliteit te bestrijden.

Bij de actie werkten agenten samen met het Openbaar Ministerie, gemeente en de Belastingdienst. Zeker honderd medewerkers van de verschillende overheidsdiensten waren aanwezig. Met vier auto’s reden zij door Rotterdam-Zuid en er waren drie controleposten. Auto’s werden daar aan de kant gezet en gecontroleerd. In verschillende auto’s vond de politie grote contante geldbedragen en (soft)drugs.