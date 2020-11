Zes aanhoudingen na berovingen bij afspraakjes via datingapp

De politie in Utrecht heeft zes mensen aangehouden omdat ze slachtoffers hebben bedreigd, afgeperst of beroofd tijdens een afspraak via een datingapp. De laatste tijd komen er steeds vaker meldingen en aangiftes binnen van dat soort incidenten, en de politie waarschuwt gebruikers van de apps.

De zes arrestaties werden gedaan na drie verschillende incidenten. Zo werd een 19-jarige Utrechter op 22 oktober aangehouden omdat hij een 48-jarig slachtoffer op een afspraak via een datingapp had bedreigd, afgeperst en beroofd. Vorige week woensdag werden vier tieners van 16, 17, 18 en 19 jaar uit Utrecht en omgeving aangehouden omdat ze een 30-jarig slachtoffer hadden beroofd tijdens een date. Zaterdag is een 18-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden omdat ze een 55-jarig slachtoffer had bestolen op hun afspraak eerder die dag.

Volgens de politie worden verschillende datingapps misbruikt, maar het risico is het grootst bij datingapps waarin mensen anoniem kunnen blijven. De politie geeft een paar tips voor het gebruiken van de apps, zoals actuele foto’s vragen en bellen voor het afspreken. Ook is het slim om in het zicht van andere mensen af te spreken en niet thuis, op een verlaten plaats of in het donker, aldus de politie.