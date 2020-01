Zes aanhoudingen in Groningen om ‘vasthouden man tegen wil’

De politie is in de nacht van donderdag op vrijdag een huis in de Kometenstraat in Groningen binnengevallen, omdat daar mogelijk iemand tegen zijn wil werd vastgehouden. In het huis werd een 24-jarige gewonde Groninger aangetroffen. De politie hield in de woning zes personen aan.

De politie houdt er rekening mee dat de zes betrokken waren bij het mogelijk vasthouden van de 24-jarige man. Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk.

De gewonde man werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hij is buiten levensgevaar.