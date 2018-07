Zes aanhoudingen in cybercrimezaak

Het Cybercrimeteam Noord-Nederland heeft naar aanleiding van het Nederlandse opsporingsonderzoek ‘Operation Power Off’ zes aanhoudingen verricht in Noord-Nederland. Deze aanhoudingen komen nadat de Nederlandse politie op 24 april de grootste cybercriminele website Webstresser.org had opgerold.

Webstresser.org was een zogenaamde ‘booter’ of ‘stresser’-dienst: een website waar tegen lage prijzen krachtige DDoS-aanvallen konden worden aangekocht. Een DDoS-aanval is een poging om een dienst onbereikbaar te maken voor klanten of bezoekers. Bij de actie tegen Webstresser.org zijn vier vermoedelijke beheerders van deze website in onder andere Servië en Kroatië opgespoord. In Canada en het Verenigd Koninkrijk werden ook acties ondernomen bij vermoedelijke beheerders.

Bij de aanhoudingen in Noord-Nederland gaat het om twee personen uit Drenthe, drie uit Friesland en één uit Groningen. Ze worden verdacht van het gebruiken van Webstresser.org om DDoS-aanvallen te plegen.

Bij een Distributed denial of service (DDoS)-aanval op een website bezoeken meerdere ‘computers’ tegelijk één bepaalde website zodat deze door overbelasting onbereikbaar is.