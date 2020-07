Zes aanhoudingen bij inval in drugslab Vleuten

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag bij een inval in een drugslab in Vleuten zes mensen gearresteerd. Daarbij vond de politie een niet nader genoemde hoeveelheid amfetamine. Die werd in beslag genomen, maakte de politie vrijdag bekend.

Het lab lag in de kelder van een woning in Vleuten en bleek nog in werking. De bewoners, twee mannen en twee vrouwen, werden aangehouden. Daarnaast werden de twee hoofdverdachten opgepakt, twee mannen uit Eindhoven in de leeftijd van 39 en 41 jaar. Alle zes verdachten zitten vast.

De politie deed ook in Eindhoven invallen in drie panden, onder meer in de twee woningen van de hoofdverdachten. Bij een van hen thuis werd een vuurwapen gevonden.

De politie vond het lab door de 39-jarige Eindhovenaar te volgen. Deze verdachte trok al langer de aandacht van de politie, die denkt dat hij een zogenoemde laborant is: iemand die het chemische proces begeleidt in drugslabs. Deze man ging naar de woning aan de Ter Weydeweg in Vleuten. Eenmaal binnen besloot de politie tot de inval.

De politie is nog de hele vrijdag bezig met het ontmantelen van het lab.