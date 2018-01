Zelfrijdende trein op Betuweroute

Nog dit jaar wordt er op de Betuwelijn getest met een zelfrijdende trein. De Franse treinenbouwer Alstom kondigde dat maandag aan. Alstom werkt bij de test samen met ProRail en spoorbedrijf Rotterdam Rail Feeding.

De testtrein is uitgerust met een systeem dat de taken van de machinist overneemt. Die machinist is nog wel aanwezig ter controle. Het systeem wordt al veel gebruikt op metrolijnen en kan tot een besparing van energie en een efficiënter gebruik van het spoor leiden, stelt Alstom. In Parijs rijden al lokale treinen met het systeem.

Tijdens de test legt de trein ongeveer honderd kilometer af. De trip gaat van de Rotterdamse haven naar Valburg, in de buurt van Nijmegen.