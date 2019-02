Zelfrijdende busjes op vliegveld Weeze

Passagiers op het Duitse vliegveld Weeze, net over de grens bij Nijmegen, kunnen vanaf donderdag instappen in zelfrijdende busjes van de provincie Gelderland. De busjes leggen een traject af tussen de vertrekhal, de parkeerplaatsen en het hotel bij het vliegveld. Het is voor de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen de eerste keer dat er zelfrijdend openbaar vervoer wordt gebruikt, aldus verkeersminister Hendrik Wüst.

De zogenoemde WEpods zijn eerder gebruikt op een traject tussen Ede en Wageningen. Daar zouden ze ook passagiers gaan vervoeren, maar rijden zonder chauffeur op de openbare weg bleek lastiger dan gedacht. In 2017 trok Gelderland de stekker uit het project. Nu betaalt de EU miljoenen euro’s mee aan het doorontwikkelen van het geautomatiseerde vervoer. Het zeer uitgestrekte terrein van het vliegveld is volgens beide landen heel geschikt voor testen.

Nederlandse en Duitse bedrijven, overheden en onderzoekers werken samen aan het project op Weeze. Noord-Rijnland-Westfalen wil de Duitse voorbeeldregio op het gebied van mobiliteit worden, aldus Wüst.