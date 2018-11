Zelfportret Rembrandt na 300 jaar terug

Een zelfportret van Rembrandt van Rijn uit 1632 komt na bijna driehonderd jaar afwezigheid tijdelijk terug naar Nederland. Het werk is te zien op de tentoonstelling Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw in het Fries Museum die zaterdag opengaat.

Het zelfportret dook begin 18e eeuw op in Frankrijk waar het in bezit kwam van Louis Philippe II, de Hertog van Orléans. Zijn collectie Vlaamse en Hollandse meesters werd in 1792 verkocht aan de kunsthandelaar Thomas Moore Slade in Londen.

Het doek kende daarna verschillende eigenaren. In 1946 kwam het in handen van de Schotse zakenman en filantroop Sir William Burrell, die het vervolgens aan de stad Glasgow schonk. Gedurende deze lange omzwervingen is het werk nooit meer in Nederland geweest.

Het zelfportret is niet enige werk van Rembrandt dat na lange tijd terugkeert op Nederlandse bodem. Eerder maakte het Fries Museum bekend dat Rembrandts portret van zijn vrouw Saskia Uylenburgh tijdens de tentoonstelling voor het eerst in ruim 250 jaar in Nederland te zien zal zijn. In totaal zijn 23 werken van de Hollandse meester te bewonderen in het Fries Museum.

Rembrandt van Rijn en Saskia Uylenburgh vormen de rode draad in de tentoonstelling over het societyhuwelijk in de 17e eeuw. Alle aspecten van de liefde komen langs, van de eerste hofmakerij en overdadige bruiloften tot de donkere kanten van het huwelijk zoals kindersterfte en overspel.

De tentoonstelling duurt tot en met 17 maart.