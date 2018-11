Zelfmoordpreventielijn lanceert gespreks-app

De hulplijn 113 Zelfmoordpreventie presenteert vrijdag een speciale app voor mensen die zich zorgen maken of iemand in hun omgeving misschien aan zelfmoord denkt. „De ‘113 Vraag Maar’-app leert op een makkelijke manier hoe je een gesprek over zelfmoord kan voeren, zodat iemand die zelfmoordgedachten heeft een uitnodiging krijgt om over zijn gevoel te praten”, aldus de hulplijn. Elke dag overlijden in Nederland vijf mensen door zelfmoord.

De lancering van de app heeft vrijdag plaats in Amsterdam tijdens de viering van het tienjarig bestaan van de zelfmoordpreventielijn. Ter gelegenheid van dat jubileum is een vrijwilligersdag georganiseerd waar de ruim tweehonderd vrijwilligers en medewerkers spreken over hun werk en ontwikkelingen.

Koningin Máxima is aanwezig op deze dag. Ze bezoekt onder meer het callcenter waar de medewerkers telefoontjes beantwoorden en spreekt met enkele van de ruim 200 vrijwilligers en medewerkers over hun werk.

Vorig jaar hielp de hulplijn 53.307 mensen met een crisisgesprek, 67 procent meer dan in 2016. Het websitebezoek steeg met 40 procent naar meer dan 500.000 bezoeken.

In 2017 maakten 1917 mensen een einde aan hun leven, het hoogste aantal ooit. Het ging om 1304 mannen en 613 vrouwen. Afgezet tegen het inwonertal is het aantal zelfmoorden sinds 2013 stabiel. De meeste zelfmoorden vinden plaats op middelbare leeftijd. Het aantal tieners (10-20 jaar) dat in 2017 overleed door zelfdoding bedroeg 81, anderhalf keer meer dan in de jaren daarvoor.