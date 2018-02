Zelfmoordpreventie instelling nog niet goed

De zorgorganisatie De Hoenderloo Groep (DHG) heeft de zelfmoordpreventie nog steeds niet voldoende op orde. Ze heeft „onvoldoende adequaat” gehandeld in het geval van een jeugdige die precies een jaar geleden zelfmoord pleegde op een gesloten afdeling. Dat is het oordeel van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In 2016 pleegde ook al een jongen zelfmoord bij de organisatie op de Veluwe.

Ook toen waren de inspecties al ontevreden over de aanpak van DHG. Volgens een woordvoerder van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is er inmiddels wel het een en ander verbeterd, maar niet genoeg. De inspecties willen onder meer dat de zorginstelling een nieuw beleid ter voorkoming van zelfmoord ontwikkelt en een passende scholing van medewerkers organiseert. Ze verwachten de verbeteringen binnen een half jaar. DHG wil de gevraagde verbeteringen aanbrengen, zegt de instelling op de eigen site: „We hebben er alle vertrouwen in dat dat lukt.”

De jongen die in 2016 overleed, Luciano, stierf volgens de instanties door zelfdoding, maar nabestaanden betwijfelden die doodsoorzaak.