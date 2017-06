In vrouwengevangenis Ter Peel in Evertsoord heeft een gedetineerde zelfmoord gepleegd. De zelfmoord van de vrouw werd volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen donderdagochtend ontdekt. Over de omstandigheden en haar identiteit worden geen mededelingen gedaan.

Volgens vast protocol doet de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoek naar de zelfdoding.

Ter Peel is de grootste vrouwengevangenis van Nederland.