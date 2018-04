Zelfdodingsmiddel aangeboden op Marktplaats

Het omstreden zelfdodingsmiddel waarmee onlangs een jonge vrouw een einde aan haar leven maakte, is de afgelopen twee weken een aantal keer aangeboden op Marktplaats. Een woordvoerder van de verkoopwebsite bevestigt berichtgeving hierover van Omroep Brabant.

Het middel werd niet aangeboden als zelfmoordmiddel, maar als iets anders. Gebruikers meldden de advertenties bij Marktplaats. Met het oog op de ophef over het middel zijn de advertenties verwijderd, telkens binnen een dag na plaatsing.

Marktplaats kan niet zien of iets is verkocht. „Maar we hebben niet gezien dat mensen biedingen hebben gedaan.”

Marktplaats heeft toezichthouder NVWA om advies gevraagd om erachter te komen wat de website moet doen als het middel daar wordt aangeboden. Daarop is volgens de woordvoerder nog geen antwoord gekomen.

De negentienjarige Ximena uit het Brabantse Uden maakte in februari een eind aan haar leven met behulp van het middel. Ze had dat zelf op internet besteld. Premier Mark Rutte noemde het medio maart uiterst onwenselijk dat een zelfmoordpoeder in omloop is dat inmiddels een eerste slachtoffer heeft gemaakt.

Ook minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid sprak zijn zorg uit en heeft laten weten dat het Openbaar Ministerie de zaak onderzoekt. Dat onderzoek moet volgens de vicepremier ook uitwijzen of de Coöperatie Laatste Wil (CLW) betrokken was bij Ximena’s zelfmoord. CLW besloot eind maart na een gesprek met het Openbaar Ministerie haar ruim 23.000 leden definitief geen informatie meer over het middel te geven. Met die informatie moesten aangesloten ‘inkoopgroepen’ het middel zelf kunnen inkopen.