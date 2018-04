Zeldzame rode honden geboren in zorgdierentuin

In het Brabantse dierenpark Zie-ZOO zijn twaalf rode hondjes geboren. Ze zijn inmiddels enkele weken oud, maar het park in Volkel maakte de geboorte van de zeven teefjes en vijf reutjes pas donderdag bekend. Het publiek kan ze al bekijken. Zie-ZOO is naar eigen zeggen de enige dierentuin in Nederland die rode honden houdt. Het is een vrij onbekende en uiterst bedreigde soort die van nature in Azië voorkomt.

Zie-Zoo is een ‘zorgdierentuin’ die dagbesteding biedt aan mensen met autisme. Het park specialiseert zich in bijzondere soorten, zoals alpenmarmotten, nevelpanters, wasbeerhonden en buideldiertjes genaamd kowari’s.

Volgens de internationale ‘Rode Lijst’ van bedreigde soorten leven maximaal nog maar zo’n 2200 volwassen rode honden in het wild. Het dierenpark meldt dat de pups momenteel nog niet rood zijn, maar donkerbruin. Hun vacht zal later verkleuren.